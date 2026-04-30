Ремонты автодорог Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Благодаря качественным дорогам создаются благоприятные условия для жизни людей и развития экономики Донбасса и Новороссии. С 2022 года в нормативное состояние приведено более 7 700 км трасс, а в планах на этот год сделать ещё около 2 000 км.
Сформированные для этого программы позволяют чётко отслеживать и при необходимости корректировать темпы реализации, чтобы жители быстрее получали ощутимый результат. Так, по программе Автодора, в этом году отремонтируют свыше 835 км.
В ДНР, например, ведётся ремонт улично-дорожной сети Мариуполя, а в ЛНР развёрнуты работы на участках двух региональных трасс общей протяжённостью 64 км. В нормативное состояние продолжают приводить 33 км федеральной автодороги «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». В общей же сложности на сегодняшний день специалисты Автодора уложили около 200 км верхнего слоя асфальтобетона — это почти четверть от запланированного объёма.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
