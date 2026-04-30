Дворец Республики ищет управленца на зарплату выше средней по Минску

Во Дворце Республики объявили вакансию управленца с зарплатой выше средней по Минску. Позицию разместили на сайте Общереспубликанского банка вакансий.
Так, госучреждение Дворец Республики ищет начальника отдела материально-технического обеспечения, предлагая зарплату от 4515 до 5115 белорусских рублей.
На должность возьмут кандидата с высшим образованием и опытом работы от пяти лет.
«Комсомолка» писала ранее, что средняя зарплата выросла более чем на 230 рублей в Беларуси в марте, составив 2975,8 белорусского рубля. При этом в Минске средняя зарплата за март — 4022,2 рубля.
