Движение ограничат до конца лета на автодороге в Кстовском районе

На участке одной из дорог в Кстовском районе Нижнего Новгорода будет временно изменена схема движения транспорта. Данную информацию предоставили в ГУАД.
Участок подпадает под обозначение 22 ОП РЗ 22К-0037, являющийся связующим звеном между городом Кстово, населенным пунктом Дальнее Константиново, а также федеральной трассой, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов.
Планируется, что на отрезке протяженностью со 2 км+250 м до 6 км+938 м будет организовано реверсивное движение. Введение данных мер ожидается в период с 21 мая по 31 августа текущего года.
Ранее сообщалось, что мост через дамбу Нижегородской ГЭС перекроют 30 апреля.