Кто может снять деньги с детского вклада в Беларуси

В возрасте с 14 до 18 лет у подростка в Беларуси есть возможность стать полноправным владельцем его детского банковского счета. Для этого нужно подать заявление в банк. Но, если вклад открывался его родителями, то для снятия денег подросток все равно должен получить их письменное согласие, направленное в обслуживающий расчетный счет банк.