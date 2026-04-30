Кто может снять деньги с детского вклада в Беларуси

Стало известно, кто в Беларуси может снимать деньги с детского вклада. Об этом рассказали в Могилевской областной коллегии адвокатов.
По словам адвоката Владимира Горбачева, в Беларуси открыть вклад на ребенка может любой родственник. При этом право управления средствами находится в прямой зависимости от того, кто вносил деньги и сколько лет владельцу счета.
Так, до исполнения ребенку 14 лет распоряжаться вкладом могут его родители, если они вносили деньги на данный счет. Если вклад пополняли бабушка или, например, дядя, то родители могут снять их только, получив разрешение органов опеки (п. 2 ст. 35 Гражданского кодекса Беларуси).
В возрасте с 14 до 18 лет у подростка в Беларуси есть возможность стать полноправным владельцем его детского банковского счета. Для этого нужно подать заявление в банк. Но, если вклад открывался его родителями, то для снятия денег подросток все равно должен получить их письменное согласие, направленное в обслуживающий расчетный счет банк.
— С 14 лет ребенок имеет право написать заявление и запретить родителям распоряжаться своими деньгами, — констатировал адвокат.
