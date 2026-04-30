Как майские праздники отразятся на бизнесе?

Что происходит с экономикой в майские праздники?
«В 2026 году нас ждёт два блока выходных: 1−3 мая и 9−11 мая. В эти дни промышленность, безусловно, несёт прямые потери. Но оценивать последствия для экономики, считая только простаивающие заводы и бизнес, обслуживающий другой бизнес (B2B-сектор), это линейное мышление, не позволяющее видеть картину целиком», — объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и управления рисками ИЭГУиФ СФУ Оксана Дягель.
Эксперт рассказала, что происходит с экономикой в майские праздники.
● Расходы традиционно растут на 10−12%. В авангарде доставка еды и товары для дома и дачи, где выручка прибавляет до 25%.
● Внутренний туризм активизируется: по разным оценкам, от 2 млн до 3 млн человек путешествуют по стране. Отели, кафе, такси, музеи — именно майские праздники дают малому и среднему бизнесу в этой сфере короткий, но «жирный» сезон.
«Экономика на время переключается с металла и станков на потребительскую активность. Не будем забывать и про отложенный эффект: отдохнувший работник в следующие два месяца работает продуктивнее», — заключает Оксана Дягель.
Ранее мы рассказывали, как майские праздники отразятся на зарплате в Красноярском крае.