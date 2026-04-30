Закон об оранжевых такси одобрили в I чтении нижегородские депутаты

Инициаторы законопроекта полагают, что машины оранжевого цвета будут более заметны в общем потоке транспорта, что, в свою очередь, упростит процесс проверок. Закон планируется ввести в действие с 1 сентября. Важно отметить, что водители такси, имеющие действующие лицензии, не будут обязаны перекрашивать свои автомобили. Однако, при получении новой лицензии, изменение цвета транспортного средства станет обязательным.