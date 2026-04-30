Закон об оранжевых такси одобрили в I чтении нижегородские депутаты

30 апреля Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в первом чтении законопроект, разработанный региональным Министерством транспорта, который устанавливает единую цветовую гамму для такси. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Согласно предложению, автомобили такси должны будут окрашиваться исключительно в оранжевый цвет. За данное решение проголосовали 34 депутата, при этом четверо воздержались.
Инициаторы законопроекта полагают, что машины оранжевого цвета будут более заметны в общем потоке транспорта, что, в свою очередь, упростит процесс проверок. Закон планируется ввести в действие с 1 сентября. Важно отметить, что водители такси, имеющие действующие лицензии, не будут обязаны перекрашивать свои автомобили. Однако, при получении новой лицензии, изменение цвета транспортного средства станет обязательным.
Согласно подсчетам Общественного совета по развитию такси, реализация данного закона в течение пяти лет потребует от отрасли инвестиций в размере 2,5 миллиарда рублей. В качестве альтернативы обязательной перекраске кузова, Совет предложил ввести стандартизированные требования к цвету «шашечного пояса» или внедрить дополнительную цветную полосу на автомобиль. Это позволило бы повысить узнаваемость такси, минимизируя при этом значительные финансовые издержки для бизнеса.
В заключении областной прокуратуры указывается, что некоторые регионы, ранее вводившие подобные нормы, впоследствии от них отказались. Среди них — Курская область, Адыгея и Северная Осетия — Алания. Кроме того, отмечается, что во многих субъектах Российской Федерации разрешено использование более двух вариантов цветовой гаммы для такси.
Комитет по транспорту рекомендовал одобрить законопроект пока только в первом чтении, с последующим обсуждением отдельных его положений. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Солдатенков.
Ранее общественники попросили Глеба Никитина отказаться от требований к цвету такси.