В Свердловской области на ремонт больниц выделят 3 миллиарда рублей

В Свердловской области на ремонт больницы потратят около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире программы ОТВ.
— Достаточно много учреждений требуют улучшения материально-технической базы. В этом году у нас очень амбициозные планы: порядка 3 миллиардов рублей потрачено на ремонтные работы, — подчеркнула Татьяна Савинова.
Из них 1 миллиард рублей — федеральный бюджет и 2 миллиарда — областной бюджет. Планируется сделать 121 объект.
На закупку машин скорой медицинской помощи выделят около 400 миллионов рублей, на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий — 350 миллионов рублей.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новое приемное отделение городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга.