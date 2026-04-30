Донских водителей проинформировали об объезде пробок на М-4 в праздники

Минтранс Ростовской области предупредил водителей о возможных заторах на трассе М-4 «Дон» во время майских праздников. Чтобы избежать долгих простоев, ведомство опубликовало четыре схемы объезда.
Если пробка образовалась на участке 933−961 км, автомобилистам необходимо съехать с трассы на 938-м километре. Маршрут пройдёт через дорогу А-260 в сторону хутора Волченский и посёлка Углеродовский, затем через Гуково и Зверево вернуться на М-4. Путь увеличится примерно на 56 км.
Если затор у посёлка Аютинский (984−1001 км), рекомендуется свернуть в сторону Пролетарского сельского поселения и выехать на трассу А-270. Далее необходимо двигаться через районы в сторону Краснокутского сельского поселения и Новошахтинска, откуда можно вернуться на федеральную трассу. Перепробег составит около 30 км.
Для объезда участка 965−1001 км есть альтернативный маршрут: съезд на 1002-м километре в сторону Каменоломни. Дорога пройдёт через Краснолучское сельское поселение и объездную вокруг Шахт, после чего автомобилисты снова окажутся на М-4. Лишние 28 км пути.
На самом проблемном отрезке 1001−1038 км предложен маршрут через Коммунарское сельское поселение в сторону Новочеркасска. Водителям предстоит проехать через Верхнегрушевский, Казачьи Лагери и Персиановский, чтобы выйти на трассу у поселка Красный Колос. Это самый короткий объезд — всего плюс 2 км к дистанции.