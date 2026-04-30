Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт на Октябрьской площади в Перми завершат к 9 мая

На этой локации традиционно проходит главный парад в честь Дня Победы.

Ремонт на Октябрьской площади в Перми завершат к 9 мая, сообщили perm.aif.ru в администрации города.

На площади идут работы по капитальному ремонту подпорных стен, тротуара Комсомольского проспекта, центрального лестничного марша и пешеходной зоны у прокуратуры со стороны улицы Екатерининской.

Работы начались 1 февраля 2026 года. Подрядчиком выступил ООО «ТехДорГрупп». Общая стоимость — 148 миллионов рублей.

Выполнено уже 95−97%: забетонировали и облицевали гранитом подпорные стены и лестничный марш, уложили плитку на тротуаре, монтируют подсветку елей. Отставания от графика нет.

На Октябрьской площади традиционно проходит главный парад в честь Дня Победы.

«Переноса праздничной локации не будет. Ремонтные работы на Октябрьской площади будут завершены до 9 мая», — рассказали perm.aif.ru в городской администрации.