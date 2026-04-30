Экспертиза одобрила строительство дороги в село Подвязье

Экспертное заключение подтвердило правомерность проекта возведения автомагистрали, связывающей населенные пункты Швариха и Подвязье, расположенные в Богородском муниципальном районе Нижегородской области. Эта информация размещена на сайте госзакупок.
Примечательно, что в селе Подвязье находится объект культурного наследия федерального значения — усадебное имение Приклонских — Рукавишниковых. В настоящее время доступ к нему затруднен из-за грунтовой дороги, которая в период весеннего половодья становится непроходимой.
Разработкой проектной документации для указанной дороги занималось управление капитального строительства Богородского округа, являющееся заказчиком работ. Подготовку самой документации осуществило общество с ограниченной ответственностью «Ивановопроект», стоимость услуг которого составила 4,2 миллиона рублей.
Согласно сведениям, опубликованным на портале государственных закупок, инициатива по разработке проекта вытекает из поручения, данного главой региона в августе 2023 года. Проект предусматривает строительство участка дороги протяженностью 5,7 километра, который планируется реализовать в одну стадию.
Предварительная оценка стоимости строительных работ составляет 98 миллионов рублей, средства на которые будут выделены из местного бюджета.
