В Пермском крае средняя цена дизеля выросла на символическую копейку

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжился незначительный недельный рост средней цены всех марок автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона остается литр бензина АИ-98.

По данным Росстата, на неделе с 21 по 27 апреля средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,40 с 63,34 ₽, АИ-95 — 68,55 ₽ (+0,09), АИ-98 — 94,46 ₽ (+0,12). Средняя цена за литр автомобильного бензина составляет 66,63 ₽ (+0,08).

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,84 ₽ В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,05 до 67,10 ₽, в Приволжском округе — с 65,30 до 65,30 ₽

Дизельное топливо в Прикамье теперь стоит 78,50 ₽ за литр. В ПФО к концу апреля средняя цена «дизеля» поднялась с 74,75 до 74,79 ₽, в целом по России — с 78,02 до 78,09 ₽

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.