Аналитик Бахтин ожидает баррель Brent выше $150 при эскалации на Ближнем Востоке

«Резкий скачок Brent выше 126 долларов (впервые с марта 2022 года) — это геополитический шок и премия за риск военной блокады. Поводом стало сообщение Axios о том, что Пентагон готовит для Трампа новые военные планы против Ирана, а морская блокада Ормузского пролива, где проходит пятая часть мирового потребления нефти, сохраняется. Рост вызван не нехваткой реальной нефти прямо сейчас, а страхом рынка перед масштабными перебоями в поставках. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф уже заявил, что “следующая остановка — $140”, если блокада со стороны США продолжится. Если конфликт перейдет в горячую фазу с реальным ударом по иранской или транзитной инфраструктуре, спекулятивный всплеск может довести котировки до $140−150», — отметил бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.