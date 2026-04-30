В Красноярске и других городах края ввели режим НМУ

Предварительно, он будет действовать до 1 мая.

В Красноярске и ряде территорий края с 19:00 30 апреля вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Ограничения будут действовать как минимум до вечера 1 мая, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

Помимо краевого центра, режим НМУ затронет Железногорск, Зеленогорск и Дивногорск. В Норильске и на юге Таймыра особый режим будет действовать до утра 1 мая.

По словам Владимира Часовитина, из-за жаркой погоды и отсутствия ветра режим, вероятнее всего, будет продлен.

В этот период промышленные предприятия обязаны снизить объем выбросов в атмосферу. Контроль за качеством атмосферы в городах будет усилен.