Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго НН»

Получить услуги компании можно дистанционно.

Источник: Нижегородская правда

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.

График работы Центров обслуживания клиентов:

30 апреля — с 8:00 до 16:00;

1−3 мая и 9−11 мая — выходные дни;

4−7 мая — работа в штатном режиме;

8 мая — с 8:00 до 14:45;

График работы Контактного центра:

30 апреля и 8 мая — с 9:00 до 17:00;

1−3 мая и 9−11 мая — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго НН»:

Передать показания счётчика:

на главной странице сайта;

в личном кабинете;

в мобильном приложении «ТНС энерго»;

смс-сообщением на номер +7 (920) 005−07−44 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика.

через Голосового помощника по телефонам: 8 (831) 267−12−95 и 8 (800) 200−32−68;

с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги. Дом;

Оплатить счёт за электроэнергию:

банковской картой на сайте;

с помощью мобильного приложения;

в Центре обслуживания клиентов;

через онлайн-сервисы банков-партнеров;

подключить услугу «Автоплатеж» вашего банка.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:

на сайте через сервис «Написать обращение»;

в личном кабинете;

в мобильном приложении «ТНС энерго».