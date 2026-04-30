Эксперт Егоров предупредил, что Ростов может лишиться троллейбуса и трамвая

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров прокомментировал данные о том, что занимающаяся в донской столице электротранспортом «Ростовская транспортная компания» находится на грани банкротства.
«С каждым годом ситуация с трамваями и троллейбусами Ростова-на-Дону ухудшается. Выпуск падает, техника стареет, время от времени проявляются первые признаки банкротства — вспыхивают новости о долгах предприятия по счетам за электричество. Всё это связано с тотальным недофинансированием и недостаточным вниманием к перевозкам, в том числе со стороны областного правительства», — заявил Александр Егоров.
По его мнению, нужно вмешательство главы региона и передача полномочий по управлению транспортом на уровень области, приглашение экспертов федерального уровня.
Александр Егоров отметил, дело не только в проблемах с финансированием, но и в компетенциях. В частности, в городском транспорте нет проездных, плохо ведётся работа по приоритетному проезду, по ремонтам путей, по улучшению условий труда водителей..
«С той же концессией умудрились изрядно напортачить, выдав самый дорогой, но неэффективный, проект в стране, с завышенным минимум в 2 раза пассажиропотоком и несогласованным решением по стыковке новых линий с существующими. Что привело в итоге к расторжению. Городской электротранспорт Ростова постепенно разваливается по частям и скоро может уйти в историю», — добавил эксперт.
Александр Егоров работает в Челябинске около шести лет, а до этого был замруководителя «Мосгортранса». В его ведении были благоустройство, пешеходная доступность, вопросы транспортной доступности.
