Чистая прибыль Сбера выросла на 16,5% за первый квартал 2026 года

«Динамика резервов у Сбера в I квартале — это история не про ухудшение качества портфеля, а про управляемую нормализацию риска. Стоимость риска 1,29% — комфортный уровень для банка такого масштаба, и она почти не изменилась к прошлому году. Рост абсолютных отчислений на 16% идет практически в ногу с ростом операционных доходов до резервов (+17%), то есть банк не “проедает” маржу. Точка внимания — розница: именно там сейчас концентрируется кредитный риск на фоне дорогих денег и постепенного остывания потребительского спроса. При этом достаточность капитала выросла за квартал до 14,4% по Н20.0, а ROE удержался на уровне 24,4% — у банка достаточно запаса, чтобы абсорбировать дальнейший рост резервов без давления на дивидендную базу», — добавляет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ходжа Кава.