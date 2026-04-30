64 тонны мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области

Три партии мяса птицы экспортировали из Ростовской области на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 24 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт оформили три партии птицы общим весом в 64 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию направили в Узбекистан (19 тонн), Таджикистан (19 тонн) и Саудовскую Аравию (26 тонн). Мясо признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, оно соответствовало требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений требований в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

