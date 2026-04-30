Это случится уже завтра: в Башкирии увеличат взносы на капремонт

Правительство Башкирии своим постановлением утвердило повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

Уже с завтрашнего дня минимальный взнос для домов до шести этажей составит 13,17 рубля за квадратный метр, а для домов выше шести этажей — 13,91 рубля. Сейчас тарифы равны 12,5 рубля и 13,2 рубля соответственно. То есть показатели вырастут на 5,36%.

Министерство ЖКХ республики предлагало повысить взносы с января 2026 года, но тогда проект не утвердили. Позже повышение планировали на апрель, а окончательно перенесли на май.

Последнее повышение взносов произошло в мае 2025 года, после нескольких лет стабильных ставок с 2022-го. Тогда тарифы выросли примерно на 63 и 67,5%. Власти региона сообщили, что в 2026 и 2027 годах тарифы будут индексировать как минимум на уровень прогнозируемой инфляции по республике.