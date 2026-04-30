В Сочи снесли 17-этажный долгострой советской эпохи

Заброшенный пансионат в Уч-Дере демонтировали спустя 30 лет.

Источник: пресс-служба ГК «КрашМаш»

В поселке Уч-Дере Лазаревского района Сочи завершили демонтаж недостроенного 17-этажного пансионата, который более трех десятилетий оставался заброшенным. Здание возводили для работников Байкало-Амурской магистрали, однако строительство остановили еще в 1987 году.

Объект высотой около 56 метров начали строить в конце 1970-х годов. За годы простоя сооружение пришло в аварийное состояние: конструкции частично разрушились и стали представлять угрозу для окружающих.

С учетом высоты и изношенности здания работы провели с применением высотного механизированного метода. Для этого задействовали уникальный для России экскаватор-разрушитель с длиной стрелы до 60 метров, что позволило ускорить процесс и обеспечить безопасность демонтажа.

Дополнительно на площадке использовали систему пылеподавления: вода подавалась под давлением непосредственно в зону работ через специальные форсунки, что помогло снизить уровень запыленности.

На месте снесенного пансионата планируется строительство современного лечебно-оздоровительного комплекса с медицинским центром, спа- и термальной зонами, бассейнами, спортивными объектами и общественными пространствами.