Новый ветропарк изменит энергетику Казахстана

Это не просто очередная стройка: речь идет о масштабном шаге к «зеленому» будущему страны и снижению зависимости от традиционных источников энергии, передает DKNews.kz.
Проект реализуется в партнерстве китайской China Energy International Group и казахстанской «Самрук-Энерго». За этим сотрудничеством стоит межправительственное соглашение между Казахстаном и Китаем, что подчеркивает стратегическое значение инициативы.
Что это значит на практике.
Сумма инвестиций впечатляет — 645 миллионов долларов. Но еще важнее — эффект, который проект принесет после запуска. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 1,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Это сопоставимо с потреблением крупного промышленного региона.
Но ключевой акцент — экология. Благодаря работе ВЭС ежегодные выбросы углекислого газа сократятся примерно на 1,3 миллиона тонн. Для понимания: это как убрать с дорог сотни тысяч автомобилей.
Запуск станции запланирован на первый квартал 2029 года.
Почему это важно именно сейчас.
Казахстан постепенно усиливает курс на «зеленую» трансформацию. В условиях глобального энергетического перехода страна стремится не просто догонять тренды, а занимать в них активную позицию.
Ветроэнергетика — один из самых перспективных направлений. Особенно для степных регионов, где природные условия буквально созданы для генерации энергии ветра.
Это только начало.
Карагандинский проект — часть более широкой картины. В Жамбылской области уже строится ветровая электростанция мощностью 1 ГВт при участии французской TotalEnergies. Еще один аналогичный проект на 1 ГВт развивается в Павлодарской области совместно с китайской корпорацией State Power Investment Corporation.
Общая тенденция очевидна: Казахстан делает ставку на мегапроекты в сфере ВИЭ и активно привлекает международных партнеров.
Технологии будущего.
Особое внимание уделяется не только генерации, но и накоплению энергии. Современные системы хранения позволяют сглаживать нестабильность ветровой генерации и делают такие станции более надежными.
Это уже не просто «ветряки в поле», а сложные энергетические комплексы, способные стать полноценной альтернативой традиционным электростанциям.
Карагандинская ВЭС — это не только про энергию. Это про новый экономический вектор, экологию и технологическое развитие. И, судя по масштабу проектов, ветер перемен в энергетике Казахстана только набирает силу.