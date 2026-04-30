Не более 200 литров в баке: Литва ограничивает ввоз топлива в автомобилях

Уточняется, что решение о внесении в законодательство соответствующих поправок было принято после того, как сейм Литвы продлил санкции в отношении Беларуси и России.
«После введения ограничения (…) в 200 литров декларирование топлива с использованием системы iMDAS (специальный портал — Sputnik) проводиться не будет — количество топлива будет декларироваться устно», — говорится в сообщении.
Также таможня Литвы сообщает, если в протоколе осмотра будет зафиксировано больше 200 литров топлива, то ТС будет возвращено в страну отправления.
Изменения законодательства, вступающие в силу после подписания президентом 3 мая текущего года, будут действовать до 31 декабря следующего года.
Ограничения по ввозу вводятся на фоне рекордного роста стоимости дизельного топлива в прибалтийских странах. С начала эскалации на Ближнем Востоке дизель на литовских заправках подорожал на 30%, бензин — более чем на 18%. Рекордных максимумов ценники на АЗС достигают и в других странах Евросоюза.