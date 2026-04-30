Не более 200 литров в баке: Литва ограничивает ввоз топлива в автомобилях

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Власти Литвы вводят с 3 мая запрет на ввоз более 200 литров топлива в стандартных баках транспортных средств (ТС), въезжающих из Беларуси и России, об этом сообщается на интернет-сайте литовской таможни.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что решение о внесении в законодательство соответствующих поправок было принято после того, как сейм Литвы продлил санкции в отношении Беларуси и России.

«После введения ограничения (…) в 200 литров декларирование топлива с использованием системы iMDAS (специальный портал — Sputnik) проводиться не будет — количество топлива будет декларироваться устно», — говорится в сообщении.

Также таможня Литвы сообщает, если в протоколе осмотра будет зафиксировано больше 200 литров топлива, то ТС будет возвращено в страну отправления.

Изменения законодательства, вступающие в силу после подписания президентом 3 мая текущего года, будут действовать до 31 декабря следующего года.

Ограничения по ввозу вводятся на фоне рекордного роста стоимости дизельного топлива в прибалтийских странах. С начала эскалации на Ближнем Востоке дизель на литовских заправках подорожал на 30%, бензин — более чем на 18%. Рекордных максимумов ценники на АЗС достигают и в других странах Евросоюза.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше