Лукашенко установил ответственность вплоть до уголовной для ряда чиновников

Так, 30 апреля белорусским лидером был подписан указ о развитии молочной отрасли, предусматривающий строительство и реконструкцию в 2026 — 2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов по всей Беларуси и создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Также определены источники финансирования строительства молочно-товарных комплексов на 2026 год.