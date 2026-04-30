Лукашенко установил ответственность вплоть до уголовной для ряда чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко установил уголовную ответственность для чиновников за невыполнение требований, сообщила пресс-служба президента.
Так, 30 апреля белорусским лидером был подписан указ о развитии молочной отрасли, предусматривающий строительство и реконструкцию в 2026 — 2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов по всей Беларуси и создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Также определены источники финансирования строительства молочно-товарных комплексов на 2026 год.
Документом закреплено, что организации, которые будут реализовать данные инвестпроекты, определит Совмин на основании перечню, который сформирую по предложениям облисполкомов.
Также указом установлены условия для реализации инвестпроектов и требования для соответствия. Еще закреплен предельный объем финансирования одного инвестиционного проекта — 27 миллионов белорусских рублей.
Отдельно документ предусмотрел возможность применять при строительстве комплекс норм указа об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию (указ № 46 от 31 января 2025 года) для удешевления и реализации проектов в сжатые сроки.
При этом установлена персональная ответственность должностных лиц вплоть до уголовной за ненадлежащее или несвоевременное выполнение требований.
— Принятие указа будет способствовать эффективному развитию сельхозорганизаций, — прокомментировали в пресс-службе президента.
