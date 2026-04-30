Кабмин утвердил договоры с нефтяниками по ценам и поставкам на топливо. Организации возьмут на себя обязательства по стабилизации нефтяного рынка страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабинете министров.
Согласно документу, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключат с нефтяниками специальные сделки. В них будут зафиксированы объемы поставок топлива на внутренний рынок. Помимо этого, компании примут на себя обязательство удерживать розничные цены на АЗС в пределах уровня инфляции в 2026 году.
«Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо», — указано в заявлении правительства.
Принятые меры направлены на обеспечение достаточного предложения топлива в период сезонного роста спроса и проведения сельхозработ. Постановление вступило в силу с момента его официальной публикации.