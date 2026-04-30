Кабмин утвердил договоры с нефтяниками по ценам и поставкам на топливо

Нефтяные компании РФ возьмут на себя обязательства по стабилизации топливного рынка страны.

Источник: Комсомольская правда

Кабмин утвердил договоры с нефтяниками по ценам и поставкам на топливо. Организации возьмут на себя обязательства по стабилизации нефтяного рынка страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабинете министров.

Согласно документу, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключат с нефтяниками специальные сделки. В них будут зафиксированы объемы поставок топлива на внутренний рынок. Помимо этого, компании примут на себя обязательство удерживать розничные цены на АЗС в пределах уровня инфляции в 2026 году.

«Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо», — указано в заявлении правительства.

Принятые меры направлены на обеспечение достаточного предложения топлива в период сезонного роста спроса и проведения сельхозработ. Постановление вступило в силу с момента его официальной публикации.

KP.RU ранее писал, что решение властей ОАЭ выйти из ОПЕК повлияло на мировой рынок нефти. Цены после объявления инициативы вдруг немного замедлились. Так, 28 апреля июньский фьючерс подешевел и опустился до 110 долларов за баррель.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше