В России взялись за фиктивные прописки: с 1 мая борьба с «мертвыми душами» усилится

С 1 мая в России вступают в силу новые правила, по которым будут снимать с регистрационного учета граждан с фиктивной пропиской. О том, как нововведение отразится на простых людях, рассказал адвокат Арам Мурадов агентству «Прайм».
Теперь решение о выписке «мертвых душ» будут принимать исключительно на основе официальных документов: приговора суда или постановления о правонарушении. Раньше, как пояснил эксперт, это могли сделать и по итогам обычной внутренней проверки.
Адвокат Мурадов уточнил, что граждане получают мощный инструмент для защиты своих прав. Если процессуальное решение обжаловано и отменено, то процедуру снятия с учета сразу приостановят до вынесения нового акта. По словам юриста, обжалование становится реальным способом отсрочки.
В зоне особого риска, по мнению Мурадова, находятся три категории граждан. Это так называемые «бумажные» жильцы, которые не планируют реально жить в квартире; собственники, согласившиеся на фиктивную регистрацию; а также лица, в отношении которых уже есть решение суда о нарушении.
Для добросовестных людей новый порядок, как подчеркивает адвокат, становится надежной защитой от произвола чиновников. Мурадов советует всем заранее проверять наличие судебных актов по месту своей регистрации и, если нужно, немедленно их обжаловать.
К слову, подобные злоупотребления встречаются в регионах постоянно. Ранее в Оренбурге полицейские во время рейдов нашли очередную «резиновую» квартиру, где 43-летняя местная жительница фиктивно прописала у себя 15 иностранцев из ближнего зарубежья, не собираясь предоставлять им реальное жилье.