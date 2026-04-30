Правительство запретило ввозить в Россию терминалы иностранных спутников

Власти России запретили ввозить в страну средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. Мера необходима для «защиты национальной безопасности», следует из постановления правительства.

Власти России запретили ввозить в страну средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. Мера необходима для «защиты национальной безопасности», следует из постановления правительства.

Контролировать исполнение запрета будут ФСБ и ФТС России. Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать полгода.

В июне в России начнет действовать новая методика отбора спутников для космических снимков для госконтрактов. Ключевыми критериями станут технологическая независимость от иностранных компонентов и защищенность информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спутники проверят на суверенность».