Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что цены на топливо резко упадут по окончании войны с Ираном

С точки зрения президента США, проблема в значительной степени объясняется тем, что нефть пока невозможно выгрузить с танкеров, находящихся в зоне Персидского залива.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что цены на топливо резко снизятся сразу по окончании американо-израильской военной операции против Ирана.

«Бензин, нефть быстро пойдут вниз, как только завершится война», — утверждал американский лидер, комментируя в беседе с журналистами очередной рост цен на горючее в Соединенных Штатах. «Цены на бензин опустятся. Как только закончится война, они камнем пойдут вниз», — считает президент США. С его точки зрения, проблема в значительной степени объясняется тем, что нефть пока невозможно выгрузить с танкеров, находящихся в зоне Персидского залива.

У него поинтересовались, не тревожит ли его, что бензин обходится американским гражданам все дороже. «И знаете что? В руках Ирана не будет ядерного оружия», — ответил президент.

