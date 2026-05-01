Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 1 мая перед длинными выходными

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 1 мая, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил валютные курсы на 1 мая, пятницу, перед длинными выходными. В частности, на Первое мая курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На пятницу, 1 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8230 белорусского рубля, 1 евро — 3,3018 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7683 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 30 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены на пятницу, 1 мая, перед длинными выходными.

Тем временем адвокат сказал, кто может снять деньги с детского вклада в Беларуси.

