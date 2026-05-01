Новый ГОСТ на бритвы вступил в силу

Как сообщали в Росстандарте, обновленный документ распространяется на бритвенные системы для влажного бритья и их составные элементы, такие как ручка-держатель, лезвия, кассеты, аксессуары для удобства эксплуатации бритвенных систем (например, подставки или держатели для бритв и другое), приспособления для предохранения от порезов и (или) для удобства соединения съемной кассеты с ручкой-держателем.