Новый ГОСТ на бритвы вступил в силу

Обновленный документ распространяется на бритвенные системы для влажного бритья и их составные элементы.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новый ГОСТ на бритвы вступил в силу в России взамен действовавшего более 20 лет документа.

Как сообщали в Росстандарте, обновленный документ распространяется на бритвенные системы для влажного бритья и их составные элементы, такие как ручка-держатель, лезвия, кассеты, аксессуары для удобства эксплуатации бритвенных систем (например, подставки или держатели для бритв и другое), приспособления для предохранения от порезов и (или) для удобства соединения съемной кассеты с ручкой-держателем.

По ГОСТу бритвы должны быть эргономичными, конструкция должна обеспечивать надежное положение в пальцах руки и точно направляться движением кисти. Кассета должна быть надежно зафиксирована, фиксирующие устройства — работать безотказно, а торцы заточенных лезвий не должны выступать за торцы кассеты.

Бритвенные системы должны быть механически прочными и стойкими к воздействию слабощелочной среды, созданной косметической продукцией для бритья, а лезвия и кассеты — стойкими к повышенной влажности воздуха.

ГОСТ также допускает нанесение на бритву полоски со смазывающим составом для улучшения скольжения при бритье. Конструкция составных элементов бритвенных систем должна позволять заменять их аналогичными деталями одного и того же производителя.