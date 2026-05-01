Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты — один из старейших членов ОПЕК, входят в организацию с 1967 года — сначала от имени эмирата Абу-Даби, а после образования ОАЭ в 1971 года сохранили членство. В 2016 году члены ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи, позднее к соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК. В СМИ стали называть этот формат соглашения ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, сделка ОПЕК+ позволяет эффективно нивелировать риски нефтяных рынков в период кризиса и сохранять инвестиционную активность в отрасли.