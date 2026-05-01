Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Эмиратское государственное агентство WAM сообщило 28 апреля, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+. По его информации, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны». Решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением ОАЭ, основанным на долгосрочном стратегическом и экономическом видении страны, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи. Он отмечал что, «решение было принято после тщательного рассмотрения стратегий, касающихся энергетического сектора, нефтяного сектора и других областей».
Сухейль аль-Мазруи также говорил, что на решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, «ограничивающее поток нефти и нефтепродуктов из Персидского залива». Глава ведомства подчеркивал при этом, что страна пошла на такой шаг «не для наращивания добычи». ОАЭ, с его слов, намерены оставаться «ответственным производителем».
Объединенные Арабские Эмираты — один из старейших членов ОПЕК, входят в организацию с 1967 года — сначала от имени эмирата Абу-Даби, а после образования ОАЭ в 1971 года сохранили членство. В 2016 году члены ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи, позднее к соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК. В СМИ стали называть этот формат соглашения ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, сделка ОПЕК+ позволяет эффективно нивелировать риски нефтяных рынков в период кризиса и сохранять инвестиционную активность в отрасли.
По расчетам ТАСС на основе данных ОПЕК, доля ОАЭ в добыче стран ОПЕК в 2024 году составляла 11%, в добыче стран ОПЕК+ 7,3%. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что ОАЭ владеют инфраструктурой на добычу нефти в объеме примерно 4,85 млн б/с, а квота в рамках ОПЕК+ держала их на уровне 3,4 млн б/с.
О будущем «восьмерки».
С апреля 2025 года восемь ведущих стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир) начали выходить из добровольных сокращений по добыче нефти и уже в сентябре того года «восьмерка» ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана.
А в октябре 2025 года государства ОПЕК+ начали постепенно отказываться от еще одного сокращения добычи нефти — на 1,65 млн б/с. «Восьмерка» ОПЕК+ с апреля 2025 года проводит ежемесячные встречи, где обсуждается разрешенный уровень добычи нефти на следующий месяц в рамках выхода из добровольных сокращений нефти.
Следующая встреча «восьмерки» стран ОПЕК+ была назначена на 3 мая. Вице-премьер РФ Александр Новак, подтвердил журналистам, что встреча состоится. Отвечая на вопрос о том, будут ли еще Объединенные Арабские Эмираты участвовать в этой встрече, он переадресовал в секретариат ОПЕК.