В России ограничили вывоз за рубеж золота в слитках

В России с 1 мая физлицам, ИП и организациям ограничивается вывоз за границу аффинированного золота в слитках общим весом более 100 г. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом, согласно прописанным в документе исключениям, золото в слитках можно вывозить в страны ЕАЭС физическим и юридическим лицам, а также ИП при наличии заключения Федеральной пробирной палаты, через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Кневичи (Владивосток). В страны, не входящие в данное объединение, золото можно вывозить физическим лицам при наличии заключения Федеральной пробирной палаты и только через те же международные аэропорты, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — в общеустановленном порядке (с соблюдением мер нетарифного регулирования).
Согласно заявлению Минфина РФ, данная мера введена в рамках плана по обелению экономики. «Цель — предотвращение рисков использования слитков золота в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денежных средств, полученных противоправным путем», — говорили «РБК Инвестициям» в российском финансовом ведомстве.
6 апреля в Минфине сообщили, что гражданам России для вывоза золотых слитков в страны ЕАЭС понадобится получить разрешение Федеральной пробирной палаты. «Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок», — заявил замминистра финансов Андрей Моисеев.
В первом квартале текущего года в России был установлен рекорд спроса на золотые монеты и слитки. По данным Всемирного совета по золоту, объем покупок за три месяца вырос на 49% и достиг 11,3 т. Это стало максимумом с самого начала сбора данных в 2014 году.
