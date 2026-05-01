Назван регион с самой высокой средней зарплатой в феврале

На Чукотке в феврале 2026 года зафиксировали самую высокую среднюю зарплату по России. Как следует из данных Росстата, жители региона в среднем зарабатывали 208 456 рублей в месяц.
Годом ранее, в феврале, средняя зарплата в регионе равнялась 191 571 рублю. Следовательно, за год она выросла примерно на 17 тыс. рублей.
KP.RU ранее сообщал, что в России за последний год зарплаты заметно выросли. В среднем они достигли чуть больше 100 тыс. рублей, что почти на 15 тыс. рублей выше предыдущего уровня.
Тем временем в Госдуме РФ выступили с инициативой выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая.