Назван регион с самой высокой средней зарплатой в феврале

Зарплата в 200 тысяч рублей на Чукотке стала самой высокой по РФ в феврале.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2026 года самая высокая средняя зарплата в России наблюдалась в Чукотском автономном округе. Там она превысила 200 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.

На Чукотке в феврале 2026 года зафиксировали самую высокую среднюю зарплату по России. Как следует из данных Росстата, жители региона в среднем зарабатывали 208 456 рублей в месяц.

Годом ранее, в феврале, средняя зарплата в регионе равнялась 191 571 рублю. Следовательно, за год она выросла примерно на 17 тыс. рублей.

KP.RU ранее сообщал, что в России за последний год зарплаты заметно выросли. В среднем они достигли чуть больше 100 тыс. рублей, что почти на 15 тыс. рублей выше предыдущего уровня.

Тем временем в Госдуме РФ выступили с инициативой выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая.