Экономист Балынин назвал 4 категории россиян, кому повысят пенсии в мае

Экономист Балынин перечислил категории пенсионеров, которые в мае 2026 года получат повышенные выплаты. Среди них — 80-летние юбиляры, ветераны, лётчики и шахтёры.

Источник: Аргументы и факты

В мае 2026 года сразу нескольким категорям пенсионеров увеличат выплаты, сообщил aif.ru доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Во-первых, в соответствии с указом президента России с 2019 года гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами или участниками Великой Отечественной войны, ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей. К этой категории относятся, в частности, бывшие партизаны и подпольщики, воевавшие против фашистской Германии, военнослужащие, прослужившие не менее шести месяцев в частях, не входивших в действующую армию, сотрудники разведки и контрразведки, награждённые орденами и медалями СССР, а также инвалиды с детства вследствие ранений, полученных в годы войны.

«Выплаты уже беззаявительно поступают получателям с 3 апреля вместе с пенсией. Никаких заявлений ни от получателей, ни от их родственников не требуется — все сведения есть в Социальном фонде», — подчеркнул Балынин.

Он добавил, что помимо федеральной выплаты могут назначаться дополнительные меры поддержки от регионов.

«Во-вторых, в мае увеличатся пенсии граждан, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также включение в неё надбавки за уход, действующей с 2025 года. Перерасчёт производится автоматически, без заявлений», — напомнил экономист.

В-третьих, будут увеличены доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по состоянию здоровья требования снижаются на пять лет. Суммы перерасчёта индивидуальны. Для учёта недостающих данных документы необходимо было подать до 31 марта 2026 года.

В-четвёртых, аналогично вырастут доплаты работникам угольной промышленности. Они положены тем, кто проработал полный рабочий день на добыче угля и сланца либо на строительстве шахт не менее 25 лет (для отдельных профессий, таких как горнорабочие очистного забоя, стаж сокращён до 20 лет). Доплата также рассчитывается индивидуально, выплачивается вместе с пенсией, а документы для перерасчёта следовало подать до 31 марта, подытожил Балынин.

