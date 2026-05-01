Экономист Балынин назвал 4 категории россиян, кому повысят пенсии в мае

Во-первых, в соответствии с указом президента России с 2019 года гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами или участниками Великой Отечественной войны, ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей. К этой категории относятся, в частности, бывшие партизаны и подпольщики, воевавшие против фашистской Германии, военнослужащие, прослужившие не менее шести месяцев в частях, не входивших в действующую армию, сотрудники разведки и контрразведки, награждённые орденами и медалями СССР, а также инвалиды с детства вследствие ранений, полученных в годы войны.