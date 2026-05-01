Сыновья Трампа захватили вольфрамовые богатства Казахстана

Сыновья экс-президента США Дональда Трампа, Эрик и Дональд Трамп-младший, стали совладельцами компании, занимающейся разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Сделка осуществляется через цепочку компаний и поддерживается американскими институтами развития на сумму до $1,6 млрд.
Как сообщает издание Financial Times, братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders в августе 2025 года. После ряда сделок Skyline Builders получила 20% в компании Kaz Resources, которая связана с инвестиционной группой Cove Capital. В результате объединения Kaz Resources и Cove Kaz Capital, контролирующей проекты в Казахстане, была создана новая компания.
Новая структура планирует провести публичное размещение акций на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources. Важным аспектом проекта является поддержка со стороны Экспортно-импортного банка США и Корпорации финансового развития, которые одобрили выделение до $1,6 млрд для поддержки вольфрамовых проектов в Казахстане. Контрольный пакет в 70% этих проектов принадлежит Cove Kaz Capital.
Представитель Дональда Трампа-младшего отметил, что он выступает лишь как пассивный инвестор и не участвует в операционной деятельности компании. Он также подчеркнул, что не взаимодействует с федеральными органами власти в интересах своих инвестиций.
В рамках саммита «Центральная Азия — США» («С5+1»), прошедшего в ноябре 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп подписали коммерческие соглашения на сумму более $17 млрд, что подчеркивает растущее сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами.