Россиянам рассказали о расчете пособий при наличии алиментов в 2026 году

«Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения/судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включается в доле от установленной величины: на одного ребёнка -¼, на двоих детей — ⅓, на троих и более детей — ½. До 1 марта 2026 года эта величина для учёта соответствовала МРОТ, который в настоящее время составляет 27093 рубля (на 20,3% выше значения 2025 года). С 1 марта этого года алименты учитываются в доле от среднемесячной номинальной заработной платы сотрудников организаций в целом по экономике по региону за предыдущий год, используются официальные окончательные данные Росстата. Поскольку средняя заработная плата по регионам отличается, то и величина минимально учитываемых алиментов тоже варьируется», — сказал экономист.