Россиянам рассказали о расчете пособий при наличии алиментов в 2026 году

В России в 2026 году изменился учет алиментов при назначении единого пособия. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что именно скорректировано.
Эксперт подчеркнул, что сам по себе порядок вычисления алиментов остается прежним.
«Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения/судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включается в доле от установленной величины: на одного ребёнка -¼, на двоих детей — ⅓, на троих и более детей — ½. До 1 марта 2026 года эта величина для учёта соответствовала МРОТ, который в настоящее время составляет 27093 рубля (на 20,3% выше значения 2025 года). С 1 марта этого года алименты учитываются в доле от среднемесячной номинальной заработной платы сотрудников организаций в целом по экономике по региону за предыдущий год, используются официальные окончательные данные Росстата. Поскольку средняя заработная плата по регионам отличается, то и величина минимально учитываемых алиментов тоже варьируется», — сказал экономист.
Балынин подчеркнул, что речь идет только о случаях, когда нет судебного решения или судебного приказа по алиментам. Если этот документ есть, то будут засчитываться фактически перечисляемые суммы.