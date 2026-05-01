Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кому готовы платить 200 тысяч рублей в Новосибирской области

Аналитики HH выяснили, что работодатели региона в прошлом месяце массово искали сотрудников с зарплатой от двухсот тысяч рублей, причём в топ списка неожиданно попали не «белые воротнички» и не айтишники.

Источник: Om1 Новосибирск

За апрель в области было открыто более трёх тысяч вакансий с доходом от двухсот тысяч рублей. Для понимания масштаба — обычный житель Новосибирска, по данным того же исследования, ищет работу с медианной зарплатой в восемьдесят тысяч. То есть предлагаемый «потолок» в 2,5 раза выше среднего.

Самое удивительное, что чаще всего такую щедрость предлагают отнюдь не офисным сотрудникам. Девять процентов от всех таких вакансий пришлось на разнорабочих и водителей. Ещё семь процентов — на машинистов. Компании из сферы строительства и добывающей отрасли готовы раскошеливаться на сотрудников.

Однако рекордсменом апреля стала сфера, далёкая от тяжёлой техники. Самые головокружительные цифры предлагают стоматологическим врачам-ортопедам. Одна из клиник готова платить такому специалисту до 870 тысяч рублей ежемесячно. Чуть меньше — от полумиллиона — предлагают управляющим стоматологий. Для сравнения, руководитель проектного офиса и разработчик высокого уровня могут рассчитывать на «всего» 400−600 тысяч.

В пятёрку лидеров также ворвались продажи. Менеджер по закрытию онлайн-сделок может заработать до шести с лишним миллионов рублей.

Замыкают десятку люди за штурвалом. Курьер на личном автомобиле может получать до 217 тысяч, а водитель тяжёлого трала — от 200 до 350 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что май, традиционно богатый на выходные дни, в этом году вновь станет месяцем с самым низким количеством рабочих смен — их всего 19. Такая календарная особенность традиционно вызывает у офисных сотрудников тревогу: не уменьшится ли зарплата из-за обилия праздников?