Стало известно, кому готовы платить 200 тысяч рублей в Новосибирской области

За апрель в области было открыто более трёх тысяч вакансий с доходом от двухсот тысяч рублей. Для понимания масштаба — обычный житель Новосибирска, по данным того же исследования, ищет работу с медианной зарплатой в восемьдесят тысяч. То есть предлагаемый «потолок» в 2,5 раза выше среднего.
Самое удивительное, что чаще всего такую щедрость предлагают отнюдь не офисным сотрудникам. Девять процентов от всех таких вакансий пришлось на разнорабочих и водителей. Ещё семь процентов — на машинистов. Компании из сферы строительства и добывающей отрасли готовы раскошеливаться на сотрудников.
Однако рекордсменом апреля стала сфера, далёкая от тяжёлой техники. Самые головокружительные цифры предлагают стоматологическим врачам-ортопедам. Одна из клиник готова платить такому специалисту до 870 тысяч рублей ежемесячно. Чуть меньше — от полумиллиона — предлагают управляющим стоматологий. Для сравнения, руководитель проектного офиса и разработчик высокого уровня могут рассчитывать на «всего» 400−600 тысяч.
В пятёрку лидеров также ворвались продажи. Менеджер по закрытию онлайн-сделок может заработать до шести с лишним миллионов рублей.
Замыкают десятку люди за штурвалом. Курьер на личном автомобиле может получать до 217 тысяч, а водитель тяжёлого трала — от 200 до 350 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что май, традиционно богатый на выходные дни, в этом году вновь станет месяцем с самым низким количеством рабочих смен — их всего 19. Такая календарная особенность традиционно вызывает у офисных сотрудников тревогу: не уменьшится ли зарплата из-за обилия праздников?