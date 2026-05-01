Дача у леса — дополнительные обязанности: что нужно сделать владельцам участков

Дачникам, чьи участки граничат с лесом, стоит быть особенно внимательными к правилам пожарной безопасности. Для таких владельцев действуют дополнительные требования, которые нужно соблюдать уже с весны. Об этом KP.RU рассказал директор юридической компании «А. Лигал» Юрий Александров.
«Если участок граничит с лесом, то его владелец должен отделить участок от леса противопожарной минерализованной полосой (снимается верхний слой почвы вместе со всею растительностью)», — предупредил юрист.
Речь идет о специальной защитной зоне. Такая полоса должна быть шириной не менее 1,4 метра или до 10 метров — в зависимости от выбранного способа.
Следить за состоянием «буферной» зоны нужно весь сезон — с момента схода снега и до осени. Если этого не сделать, можно получить штраф. В некоторых садовых товариществах такие полосы создают сразу для всех участков по решению собрания — это упрощает задачу дачникам.
