«Шашлык на даче под запретом?»: юрист рассказал о строгих правилах разведения огня

Вопрос безопасного разведения огня на даче особенно актуален в сезон шашлыков. Правила для костров достаточно строгие, и соблюсти их на небольших участках бывает сложно. Об этом KP.RU рассказал директор юридической компании «А. Лигал» Юрий Александров.
«До ближайшего здания должно быть не менее 50 метров, от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка — 100 метров, от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев — 30 метров», — напомнил юрист.
По словам эксперта, для открытого огня требуется не просто место, а специально подготовленная зона. Яма или котлован должны быть не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре.
На практике такие условия редко выполнимы на стандартных дачных сотках. Поэтому специалисты подчеркнул, что проще и безопаснее использовать мангал или металлическую бочку. В этом случае требования мягче — достаточно выдержать около 5 метров до построек, что уже реально соблюсти на участке.
