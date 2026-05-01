Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о штрафах до 30 тысяч за шашлыки

Депутат Гусев: за жарку шашлыка в неположенных местах грозит штраф до 30 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

За приготовление шашлыка в неположенных местах на майские праздники предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тыс. рублей. Об этом напомнил депутат ГД Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.

Если в регионе действует особый противопожарный режим, сумма штрафа может вырасти до 30 тыс. рублей. В случае, когда подобное нарушение становится причиной пожара или материального урона, нарушителю может грозить уже уголовная ответственность.

Депутат уточнил, что огонь можно разводить только в оборудованных пикниковых зонах или на даче с соблюдением правил. Например, мангал должен располагаться не ближе 5 м от построек, вокруг него не должно быть сухой травы и мусора.

Гусев также напомнил, что в период действия особого противопожарного режима в ряде регионов любые костры и приготовление пищи на огне строго запрещены.

При этом майские праздники в 2027 году продлятся шесть дней: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.