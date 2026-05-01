Россиянам напомнили о штрафах до 30 тысяч за шашлыки

За приготовление шашлыка в неположенных местах на майские праздники предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тыс. рублей. Об этом напомнил депутат ГД Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.
Если в регионе действует особый противопожарный режим, сумма штрафа может вырасти до 30 тыс. рублей. В случае, когда подобное нарушение становится причиной пожара или материального урона, нарушителю может грозить уже уголовная ответственность.
Депутат уточнил, что огонь можно разводить только в оборудованных пикниковых зонах или на даче с соблюдением правил. Например, мангал должен располагаться не ближе 5 м от построек, вокруг него не должно быть сухой травы и мусора.
Гусев также напомнил, что в период действия особого противопожарного режима в ряде регионов любые костры и приготовление пищи на огне строго запрещены.
При этом майские праздники в 2027 году продлятся шесть дней: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.