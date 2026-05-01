Эксперт Нечаева: строительство премиум-жилья стало самой устойчивой нишей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Строительство жилья в премиум-сегменте становится самой устойчивой нишей на рынке, а качественное предложение в экономе сокращается. Это стимулирует интерес ко вторичной недвижимости в новостройках, поделилась мнением с ТАСС руководитель медиацентра «Движение.ру» Екатерина Нечаева.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объем запуска новых строительных проектов в первом квартале 2026 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, общий портфель возводимого жилья сегодня составляет более 118 млн кв. метров, что также превышает прошлогодний показатель.
«Мы видим начало продуктовой трансформации: больше 70% запусков строек в Москве — проекты высшего класса: премиум, бизнес или делюкс. Сейчас массовый покупатель не может взять ипотеку под доступный процент и уходит с рынка, а остаются те, кому кредит не нужен. На сегмент премиум-недвижимости почти не распространяются проблемы, с которыми сталкивается остальная часть рынка: там не оптимизируются ни маркетинг, ни отделка. Поэтому компании, которые могут позволить себе работать в этом сегменте, понимают, что это самая устойчивая ниша», — сказала она, уточнив, что тенденция пока лишь намечается, а ситуация варьируется от региона к региону.
Нечаева пояснила, что при росте запусков проектов в премиуме, рынок в течение ближайших нескольких лет может начать испытывать дефицит жилья в массовом сегменте. Такая ситуация повысит привлекательность вторичной недвижимости в новостройках. «Даже при снижении ключевой ставки выбор среди новостроек для покупателей будет не так велик — это может склонить их к покупке “новой вторички”, то есть жилья в домах, построенных после 2015 года», — пояснила специалист.
По ее словам, отличная от московской ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге. Количество запусков проектов в городе растет, скорее, на фоне дефицита ликвидного предложения. «Уже построенное жилье продавалось хуже, чем могло бы при лучших характеристиках продукта», — отметила она. Открытая ниша качественного, но недорогого жилья привлекла девелоперов.