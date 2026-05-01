Дети Трампа оказались совладельцами стратегического проекта в Казахстане

По данным издания, Дональд-младший и Эрик Трампы купили долю в компании Skyline Builders в августе 2025 года.
В октябре компания Skyline приобрела долю в 20% в Kaz Resources (дочерняя структура нью-йоркской горнодобывающей группы Cove Capital).
Спустя неделю Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама. В публикации говорится, что Cove Capital, которая конкурировала с российскими и китайскими компаниями, пользовалась поддержкой администрации США.
В четверг Skyline и структуры Cove Capital объявили о слиянии. Объединенная компания выйдет на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources. Несмотря на участие Skyline в сделке, имена братьев Трамп в официальном пресс-релизе не фигурируют.
Представитель братьев заявил, что они является пассивными инвесторами и не имеют оперативного влияния на компанию.