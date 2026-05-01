Дети Трампа оказались совладельцами стратегического проекта в Казахстане

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа оказались участниками казахстанского проекта по добыче вольфрама, который, как предполагается, поможет США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает газета Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, Дональд-младший и Эрик Трампы купили долю в компании Skyline Builders в августе 2025 года.

В октябре компания Skyline приобрела долю в 20% в Kaz Resources (дочерняя структура нью-йоркской горнодобывающей группы Cove Capital).

Спустя неделю Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама. В публикации говорится, что Cove Capital, которая конкурировала с российскими и китайскими компаниями, пользовалась поддержкой администрации США.

В четверг Skyline и структуры Cove Capital объявили о слиянии. Объединенная компания выйдет на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources. Несмотря на участие Skyline в сделке, имена братьев Трамп в официальном пресс-релизе не фигурируют.

Представитель братьев заявил, что они является пассивными инвесторами и не имеют оперативного влияния на компанию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше