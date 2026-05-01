Энергетики Красноярского края вышли на весеннюю уборку

На Красноярской ТЭЦ-1 уже прошли три «санитарные пятницы». Сотрудники станции убирали прошлогоднюю листву и мусор в зоне своей заботы, включая городской парк, расположенный рядом со станцией. Здесь энергетики ежегодно наводят порядок, поддерживая внешний вид парка и в течение года. В этот раз за время уборки участники собрали 200 мешков мусора. Коллективы двух других красноярских ТЭЦ в период весенних субботников также выходят на уборку прилегающих к станции городских участков. Ориентируются на погоду, в этом году она переменчива.