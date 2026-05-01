Аграрии Искитимского района вышли в поле на досбор урожая после суровой осени

Из-за суровой погоды в 2025 году в полях остались культуры, которые теперь приходится убирать ранней весной. Например, в ООО «Алмаз» уже неделю дорабатывают 500 гектаров пшеницы и 200 гектаров гречихи. Как рассказал начальник цеха полеводства Николай Деркач, за 23 года работы предприятия такое случилось впервые. Сейчас стоит солнечная погода, и пшеницу уже заканчивают.