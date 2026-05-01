«Сити21»: 40% россиян хотели бы переехать в пригород из-за близости к природе

При этом 19% опрошенных предпочитают жизнь в городе, отметили в компании.

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Почти 40% жителей крупных городов в России хотят жить в пригороде, чтобы быть ближе к природе и подальше от городской суеты, следует из результатов опроса девелоперской компании «Сити21», с которыми ознакомился ТАСС.

«Почти 40% респондентов хотели бы сменить суету большого города на комфорт пригородной жизни, но пока не могут себе этого позволить. Каждый третий — 29% — уже всерьез думает о переезде в пригород», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19% опрошенных не готовы менять интенсивный городской темп на спокойный ритм жизни на природе. При этом 13% участников опроса уже живут в природном окружении.

По оценке экспертов компании, результат опроса показал, что жители мегаполисов устают от интенсивного темпа жизни и рассматривают возможность переезда в пригород, что является сигналом для застройщиков.

«Почти 70% опрошенных либо уже живут в экологичной среде, либо мечтают об этом. Для девелоперов это сигнал о том, что спрос на загородные жилые комплексы, где природа — часть повседневной жизни, а не сезонный бонус, будет только расти», — отмечается в сообщении.

Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1 тыс. жителей крупных городов по всей стране.