На Байконуре прошёл первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5»

АЛМАТЫ, 1 мая — Sputnik. На Байконуре прошёл первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5», сообщает «Роскосмос».

Источник: Sputnik.kz

Российская ракета-носитель «Союз-5» обладает самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

Это первый старт ракеты нового поколения на лётно-конструкторских испытаниях.

Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, ракету вывели на расчётную суборбитальную траекторию, после чего она упала в закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

В чём преимущество «Союз-5»?

  • двукратное увеличение массы грузов (до 17 тонн) и высокая точность её выведения;
  • использование экологически чистых компонентов топлива.