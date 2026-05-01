Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple отчиталась о рекордном спросе на линейку iPhone 17

Apple отчиталась о рекордном спросе на линейку iPhone 17, а рекордные продажи цифровых услуг помогли технологическому гиганту превзойти ожидания аналитиков. За минувший квартал прибыль компании составила $29,6 млрд при выручке в $111,2 млрд.

Как сообщает AFP, генеральный директор Тим Кук назвал этот период «лучшим мартовским кварталом за всю историю». По его словам, продажи смартфонов продемонстрировали двузначный рост почти во всех регионах присутствия.

20 апреля Тим Кук заявил, что покинет пост генерального директора и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Его преемником назначен Джон Тернус, который сейчас занимает пост вице-президента по аппаратной инженерии.

Узнать больше по теме
Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше