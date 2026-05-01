Более 450 воронежцам сделали перерасчет платы за отопление и воду

Кроме того, ресурсоснабжающие организации оштрафовали на более 75 тыс. рублей.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже после проверки прокуратуры сделали перерасчет за отопление и воду более 450 жителям домов на улицах Брянской, 20-летия Октября и других улицах. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что людям в феврале и марте 2026 года предоставляли коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению и отоплению ненадлежащего качества — с перебоями и нарушениями установленных нормативов.

В отношении АО «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК-Воронеж» возбудили административные дела. Организации не только сделали перерасчет платы за коммуналку, но и были оштрафованы на общую сумму более 75 тысяч рублей.