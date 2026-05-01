В Нижнем Новгороде обсудили новые методы повышения финансовой грамотности

В Нижнем Новгороде состоялся круглый стол, посвящённый новым подходам к повышению финансовой грамотности. Мероприятие прошло в Волго-Вятском главном управлении Банка России и собрало представителей креативных индустрий и экспертов.
Участники встречи поделились уже реализованными проектами и обозначили трудности, с которыми сталкиваются при продвижении этой важной темы. Одним из основных предложений стало применение нестандартных форматов, включая эмоциональное вовлечение аудитории.
Руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что развитие финансовой культуры оказывает непосредственное влияние на качество жизни людей и благосостояние семей.
Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что креативный сектор развивается значительно быстрее, чем сырьевые отрасли. По её словам, в России существует 16 направлений креативных индустрий, которые могут быть задействованы в образовательных инициативах.
В частности, речь шла о применении кино, музыки, цифровых сервисов и маркетинговых решений для популяризации финансовых знаний.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что развитие креативных индустрий является одним из приоритетов региона. Он также отметил, что в 2025 году область получит статус «Столицы финансовой культуры», что позволит объединить профильные инициативы.
По его словам, цифровая платформа «Резидент столицы финансовой культуры» уже привлекла десятки тысяч пользователей. Региональные проекты включаются в федеральный каталог лучших практик и распространяются по всей стране.
В ходе голосования участники определили ключевые темы для продвижения через креативные форматы. Среди них — защита от мошенничества, планирование личных финансов и развитие финансовых технологий.