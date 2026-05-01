Вуз из Самары получит 53 миллиона рублей на два космических спутника

Самарский университет имени Королева победил в конкурсном отборе на разработку студенческих спутников, который проводился в рамках нацпроекта «Космос». Об успехе самарских ученых сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. На конкурс поступило 28 заявок, но именно проекты вуза из Самары получили самую высокую оценку экспертов.