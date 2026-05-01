Чёрная метка Трампу от аналитиков: «Эпическая ярость» в Иране эпически подрывает экономику США

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о нарастании рисков для экономической стабильности Соединенных Штатов, связывая это с эскалацией конфликта с Ираном, агрессивной тарифной политикой и проблемами в сфере государственного управления. Несмотря на мрачные прогнозы, агентство приняло решение сохранить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне AA+, который был понижен с максимального AAA ещё в 2023 году.
Согласно свежим оценкам Fitch, дефицит бюджета США в ближайшей перспективе зафиксируется на отметке 7,9% от валового внутреннего продукта, а государственный долг продолжит неумолимый рост. К концу 2027 года этот показатель, по прогнозам, достигнет 122% ВВП. Ситуация усугубляется тем, что уже сейчас долговая нагрузка перешагнула символическую отметку: по состоянию на 1 мая госдолг страны составил 31,27 триллиона долларов при размере экономики в 31,22 триллиона, то есть превысил 100% ВВП.
На фоне этих цифр становятся понятны масштабы финансового бремени военной операции. Издание Axios сообщило, что Пентагон готовит экстренный брифинг для президента Дональда Трампа по вопросу новых атак на Иран, а расходы на текущий конфликт уже достигли десятков миллиардов долларов. По данным исполняющего обязанности ревизора Пентагона Джея Херста, США потратили на операцию 25 миллиардов долларов, причем только первые две недели военной кампании «Эпическая ярость» обошлись в 11 миллиардов. Глава сенатского большинства Джон Тун уточнил, что ежедневные траты составляют около 900 миллионов долларов.
В структуру затрат входят не только текущие операции, но и дорогостоящий ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью около 700 миллионов долларов, а также ремонт наземных радиолокационных станций в Иордании и Катаре. Президент Трамп, в свою очередь, заявил о намерении сохранять морскую блокаду Ирана до подписания нового соглашения по ядерной программе, что, по мнению аналитиков Fitch, будет лишь увеличивать долговую нагрузку и без того разогретую государственными расходами экономику.
