Чёрная метка Трампу от аналитиков: «Эпическая ярость» в Иране эпически подрывает экономику США

В структуру затрат входят не только текущие операции, но и дорогостоящий ремонт авианосца «Джеральд Форд» после пожара, восстановление самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью около 700 миллионов долларов, а также ремонт наземных радиолокационных станций в Иордании и Катаре. Президент Трамп, в свою очередь, заявил о намерении сохранять морскую блокаду Ирана до подписания нового соглашения по ядерной программе, что, по мнению аналитиков Fitch, будет лишь увеличивать долговую нагрузку и без того разогретую государственными расходами экономику.