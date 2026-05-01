Власти сказали, в каких районах Минска построят новые дома

Стало известно, в каких районах Минска появятся новые дома, сообщило БелТА.
В Мингорисполкоме обратили внимание на то, что в белорусской столице реализуют две крупные площадки жилищного строительства: жилищный комплекс «Минск-Мир» в Октябрьском районе и комплекс «Северный берег» в Центральном районе.
В «Минск-Мире» сейчас в стадии строительства — 14 жилых домов, в «Северном береге» — 27 объектов. Еще в 2026 оду на территории Ленинского района предусмотрена застройка микрорайона Лошица-10. И УКС Мингорисполкома планирует начать освоение площадок на территории «МотоВелоЗавода». В Московском районе начнут строить казахстанский квартал и продолжится возведение жилых домов в границах улицы Розы Люксембург.
На территории Партизанского района в 2026 году продолжат осваивать площадки в микрорайоне Степянка, во Фрунзенском районе — бывший военный городок, и выполнят жилую застройку в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича.
Еще началось освоение площадки по улице Гурского. А в Центральном районе ведут застройку микрорайона Северный.